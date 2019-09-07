Евродепутат Мариани призвал Париж начать укрепление отношений с Москвой с отмены санкций

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Снятие антироссийских санкций должно стать первым шагом в укреплении отношений между Парижем и Москвой. Такое мнение выразил в субботу французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани.

"Первым шагом в улучшении отношений с РФ должна стать отмена санкций, - сказал Мариани в эфире радиостанции France Info. - Это должно стать началом".

Депутат Европарламента высказался в поддержку курса президента Франции Эмманюэля Макрона на сближение с Россией, намеченного в конце августа в выступлении французского лидера перед французскими дипломатами. "Я приветствую эти предложения, потому что они отвечают интересам Франции и Европы, - подчеркнул Мариани. - Теперь я ожидаю действий".

Выступая на совещании послов Франции 27 августа, спустя неделю после встречи с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон, глава французского государства заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в том числе в связи с "укреплением новых держав". В своей речи, которую аналитики называют программной, Макрон выразил уверенность в том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.