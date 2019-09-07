Адвокат не исключил, что среди подлежащих обмену с Украиной есть Олег Сенцов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Осужденный в России за подготовку терактов в Крыму Олег Сенцов, предположительно, находится среди подлежащих обмену с Украиной удерживаемых лиц, сообщил журналистам глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищали Сенцова в суде.

"13 мая Сенцову, а также Геннадию Афанасьеву, Александру Кольченко и Алексею Чирнию было предъявлено обвинение в создании террористического сообщества. Сенцову было назначено 20 лет лишения свободы, остальным по 7-10 лет... Александра Кольченко защищала адвокат Светлана Сидоркина. Алексея Чирния защищал адвокат Илья Новиков. Вместе с Сенцовым они, предположительно, в настоящее время на пути к освобождению", - заявил Чиков.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

Сенцов отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.