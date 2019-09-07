Главы Минобороны Франции и США обсудили планы Парижа по развитию диалога с Россией

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обсудила с главой Пентагона Марком Эспером планы Парижа по развитию отношений с Москвой. Об этом она сообщила по итогам переговоров, которые состоялись в субботу в военном ведомстве Франции.

"Мы в откровенной форме обменялись мнениями об инициативе Франции по возобновлению диалога с Россией", - сказала Парли на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter французского министра. Она напомнила, что с такой инициативой выступил президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании с французскими послами в конце августа. "Мы поделились целями нашего визита, который мы нанесем в понедельник в Москву вместе с главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом", - сообщила Парли.

По словам французского министра, позиции Франции и США "совпадают в таких вопросах, как безопасность в Европе и борьба против терроризма". Она поблагодарила США за поддержку французской антитеррористической операции "Бархан", которая ведется в странах в зоне Сахеля. "Я могу также заверить моего коллегу в нашей полной приверженности обязательствам в рамках НАТО", - отметила Парли.

В свою очередь Эспер подчеркнул, что совершает визит в Париж впервые после вступления на пост министра обороны. Он отметил, что США и Францию объединяют общие интересы. Далее глава Пентагона сосредоточился на повторении обычных для его ведомства нападок на Россию и Китай. Россия, утверждал он, "продолжает дестабилизировать обстановку, нарушая территориальную целостность своих соседей, вмешиваясь во внутренние дела других стран".

По словам главы Пентагона, во время бесед с Парли он констатировал, что "Китай стремится расширить свое влияние повсюду в мире, в частности в Европе, в противовес интересам других государств". "Важно, чтобы все страны приняли взвешенные решения по поводу своих отношений с Китаем, - продолжил он. - Мы призываем Китай действовать ответственно и следовать международным правилам".

При этом он недвусмысленно дал понять, что США ждут от европейских союзников увеличения расходов на оборону. "Мы должны сохранить решимость противостоять агрессии и отвечать на это, когда необходимо, - заявил Эспер. - Все страны - члены НАТО должны разделять груз, связанный с обязательствами".

Встреча в Москве

3 сентября Флоранс Парли провела телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По его итогам она сообщила, что главными темами беседы стали Украина, Персидский залив, Ближний Восток и ЦАР. По ее словам, эти вопросы министры будут в центре их встречи в Москве в ближайший понедельник. Участие в ней примут также главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан.

Встреча министров обороны и иностранных дел Франции и РФ состоится 9 сентября в Москве. Предыдущая встреча в подобном формате прошла в Париже 31 октября 2012 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что среди тем, запланированных к обсуждению, на встрече также пойдет речь о ситуации вокруг Ирана и Сирии, а также в Ливии, Венесуэле, на Украине. Особое внимание будет уделено вопросам недопущения размещения оружия в космосе. По ее словам, будут рассмотрены вопросы, связанные с корейским урегулированием, и ситуация в Организации по запрещению химического оружия. Кроме того, главы внешнеполитических и оборонных ведомств рассмотрят основные вопросы двусторонних отношений.

Новость обновлена (12:50 мск) - добавлены цитаты Эспера