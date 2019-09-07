В аэропорту Гонконга в связи с протестами приняли усиленные меры безопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 сентября. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности приняты в аэропорту Гонконга и прилегающих к нему зонах в связи с планами демонстрантов попытаться в субботу нарушить его работу. Пока им это не удалось: воздушная гавань функционирует в нормальном режиме, транспортного хаоса не наблюдается, передает местное телевидение.

Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Стражи порядка проводят проверки направляющихся в аэропорт автобусов и поездов, выборочный досмотр багажа и высаживают подозрительных лиц, которые не смогли предъявить билеты или посадочные талоны. Усиленные наряды полиции наблюдаются у станции метро Tung Chung, которая расположена недалеко от аэропорта и 1 сентября подверглась серьезным погромам со стороны радикалов. Оператор метро к этому часу увеличил до 15 минут интервалы движения по этой ветке.

В прошлое воскресенье группы протестующих заблокировали дороги и нарушили транспортное движение на подъезде к аэропорту, создав серьезные неудобства для пассажиров. Это привело к задержкам ряда рейсов. На этот раз демонстранты сменили тактику и в субботу не стали надевать черные майки и маски, чтобы не привлекать к себе внимания. Полиция предостерегла их от попыток проникнуть в терминал по поддельным авиабилетам.

"Администрации воздушной гавани известно о призывах к попыткам перекрыть движение транспорта в аэропорт 7 сентября", - сообщается на сайте аэропорта. Пассажирам рекомендуется следить за ситуацией на дорогах, расписанием рейсов, запастись достаточным временем для прибытия. По соображениям безопасности скоростной поезд, курсирующий в аэропорт из центра города, проезжает маршрут без промежуточных остановок.

12 и 13 августа тысячи демонстрантов из числа противников закона об экстрадиции заблокировали зал отлета аэропорта Гонконга, что привело к отмене сотен рейсов. Чтобы предотвратить повторение инцидента, администрация воздушной гавани с 14 августа ввела спецрежим доступа в терминал, пропуская туда только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание были выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа, а также документ, удостоверяющий личность.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются три месяца. В минувшую среду глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить главное из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей в материковый Китай. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции намерены продолжать свои акции.