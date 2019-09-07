Глава Пентагона не удивлен очередному сокращению Ираном обязательств по ядерной сделке

ТАСС, 7 сентября. Американские власти не удивлены переходом Ирана к использованию центрифуг нового поколения IR-6 для обогащения урана в рамках третьего этапа по сокращению своих обязательств по ядерной сделке. Об этом, как в субботу передает Agence France-Presse (AFP), министр обороны Марк Эспер сообщил на совместной пресс-конференции со своей французской коллегой Флоранс Парли в Париже.

"Я не удивлен заявлению Ирана о том, что он собирается нарушить [условия] Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, - заявил Эспер. - Это вовсе не сюрприз - они [иранцы] уже его нарушают, в течение нескольких лет они нарушали Договор о нераспространении ядерного вооружения".

В свою очередь Парли вновь подтвердила приверженность Франции вернуть Иран к соблюдению своих обязательств по ядерной сделке. "Хочу подтвердить, что наша цель состоит в том, чтобы вернуть Иран к соблюдению венских договоренностей, и мы продолжим побуждать Тегеран к этому", - сказала французский министр. "Все наши дипломатические усилия направлены на достижение этой цели. Мы будем их продолжать", - заверила Парли.

Ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди информировал, что Тегеран ввел в пятницу в эксплуатацию блок из 20 центрифуг нового поколения IR-6 для обогащения урана и в дальнейшем запустим блок из 30 центрифуг IR-6, а также блок из 20 центрифуг IR-4. По словам чиновника, третий этап по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки имеет особую значимость, поскольку исследовательская деятельность больше не будет ограничена.

Новость обновлена (13:28 мск) - добавлена цитата Парли