Зеленский прибыл в аэропорт Киева

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в субботу в киевский аэропорт Борисполь, куда, как ожидается, должен прибыть самолет из Москвы с украинскими гражданами, возвращающимися на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Онлайн

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Об этом сообщает украинский телеканал "24".

Также в аэропорт приехал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Ранее журналисты заметили в аэропорту министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

В аэропорт уже прибыли автобусы с родственниками украинских граждан. Среди них, в частности, близкие Павла Гриба, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Евгения Панова и другие.