Военной делегации из Сербии запретили въезд в Хорватию

БЕЛГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Хорватские пограничники не пропустили в страну делегацию ВС Сербии, которая направлялась на церемонию памяти жертв концлагеря "Ясеновац". Об этом в субботу сообщили в Минобороны Сербии агентству TANJUG.

Отмечается, что делегацию, состоящую из курсантов военной академии и кадетов, обыскали на границе. Обнаружив в багаже военную форму, пограничники запретили делегации въезд. Когда сербские курсанты предложили оставить форму на КПП, им было указано, что "причина запрета не в форме".

Делегатам заявили о запрете на въезд в Хорватию, указав в качестве причины "отсутствие соответствующей документации и доказательств цели поездки".

Инцидент прокомментировал президент Сербии Александар Вучич, который указал, что "хорваты не хотят вспоминать свое прошлое во Второй мировой". Он отметил, что горд борьбой сербского народа с фашизмом, и призвал одинаково уважать память всех жертв нацизма.