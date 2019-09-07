Зеленский назвал обмен первым шагом к разблокированию диалога с Россией

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал назвал состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами первым шагом к началу реального диалога с Россией и к прекращению конфликта на востоке Украины.

"Мы договорились [с президентом РФ Владимиром Путиным] о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны", - сказал он журналистам. Такая договоренность, по словам Зеленского была достигнута во время телефонного разговора с российским президентом, который состоялся в субботу. По словам Зеленского, сегодняшний обмен можно считать "первым шагом в разблокированию диалога с РФ".