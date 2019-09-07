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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Обновлено 

Зеленский назвал обмен первым шагом к разблокированию диалога с Россией

Президент Украины заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал назвал состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами первым шагом к началу реального диалога с Россией и к прекращению конфликта на востоке Украины.

"Мы договорились [с президентом РФ Владимиром Путиным] о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны", - сказал он журналистам. Такая договоренность, по словам Зеленского была достигнута во время телефонного разговора с российским президентом, который состоялся в субботу. По словам Зеленского, сегодняшний обмен можно считать "первым шагом в разблокированию диалога с РФ".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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