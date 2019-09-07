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Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа

Разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа - Зеленский.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Офис Зеленского опубликовал список граждан, прибывших на Украину в рамках обмена
Среди них 24 украинских моряка, журналист Роман Сущенко и режиссер Олег Сенцов
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