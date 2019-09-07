Офис Зеленского опубликовал список граждан, прибывших на Украину в рамках обмена

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Список фамилий 35 граждан Украины, прибывших на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ, опубликован в субботу на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Среди них 24 украинских моряка, осужденный в России за подготовку терактов в Крыму Олег Сенцов, осужденный за шпионах Роман Сущенко, участник запрещенной в РФ украинской националистической организации УНА - УНСО Николай Карпюк, а также Павел Гриб, осужденный в РФ за призывы к терроризму.

Первыми самолет, прибывший из России в киевский аэропорт "Борисполь", покинули украинские моряки. После них по трапу спустились Сенцов, Сущенко и другие, где их встречали родственники и президент страны Владимир Зеленский.

Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.