{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Молдавии

Новым председателем Демократической партии Молдавии избран экс-премьер Павел Филип

Он выразил надежду, что ДПМ "снова станет популярной, уважаемой и любимой партией"

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Павел Филип избран новым председателем Демократической партии Молдавии (ДПМ) вместо олигарха Владимира Плахотнюка, покинувшего страну после перехода партии в оппозицию. Кандидатуру Филипа в субботу единогласно поддержали участники проходящего в Кишиневе внеочередного конгресса ДПМ.

"Партии надо вынести урок из своих ошибок и идти вперед. ДПМ снова станет популярной, уважаемой и любимой партией", - заверил Филип. По его мнению, Демпартия "должна стать настоящей европейской партией социальной направленности".

В июне поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum ("Сейчас") сформировали правящую коалицию в парламенте для отстранения от власти ДПМ. Демократы отказались уступать - через подконтрольный Конституционный суд они объявили и парламент, и кабинет незаконными, организовали уличные протесты против новой власти. После того как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, им пришлось перейти в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу, откуда сообщил о своей отставке. Вице-премьер, глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела против Плахотнюка и ряда других руководителей ДПМ по обвинению в узурпации власти, а также совершении других преступлений.

Теги
МолдавияПолитический кризис в Молдавии
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Госдепартамент США призвал Россию освободить оставшихся украинцев
В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что США "с воодушевлением отмечают признаки более активного диалога между Россией и Украиной"
Читать полностью