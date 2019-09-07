Новым председателем Демократической партии Молдавии избран экс-премьер Павел Филип

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Павел Филип избран новым председателем Демократической партии Молдавии (ДПМ) вместо олигарха Владимира Плахотнюка, покинувшего страну после перехода партии в оппозицию. Кандидатуру Филипа в субботу единогласно поддержали участники проходящего в Кишиневе внеочередного конгресса ДПМ.

"Партии надо вынести урок из своих ошибок и идти вперед. ДПМ снова станет популярной, уважаемой и любимой партией", - заверил Филип. По его мнению, Демпартия "должна стать настоящей европейской партией социальной направленности".

В июне поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum ("Сейчас") сформировали правящую коалицию в парламенте для отстранения от власти ДПМ. Демократы отказались уступать - через подконтрольный Конституционный суд они объявили и парламент, и кабинет незаконными, организовали уличные протесты против новой власти. После того как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, им пришлось перейти в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу, откуда сообщил о своей отставке. Вице-премьер, глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела против Плахотнюка и ряда других руководителей ДПМ по обвинению в узурпации власти, а также совершении других преступлений.