Экс-генсек ШОС считает, что система международных отношений требует консолидации усилий

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Существующая система международных отношений порой не справляется с резкими перепадами на международной арене и требует объединенных усилий заинтересованных стран для преодоления кризисной ситуации. Такую точку зрения высказал в субботу председатель Международного цивилизационного форума "Тайхэ", бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов.

"На наших глазах мир фантастически быстро меняется. Действующая система международных отношений дает сбои. Мировое экономическое развитие замедляется, преимущества глобализации ставятся под сомнение, экономическая сфера становится оружием в геополитической борьбе, а эксперты всерьез прогнозируют новый мировой экономический кризис", - отметил он.

Алимов напомнил, что в последнее время при урегулировании спорных вопросов все чаще используются не дипломатия и умение договариваться, а язык ультиматумов и санкций. "Это далеко не полная картина мира, в котором мы живем", - уточнил председатель форума.

Экс-генсек ШОС напомнил, что отдельные государства "все чаще предпринимают односторонние попытки расшатать международное право, нарушить договоренности в сфере вооружений и климата". "Протекционизм, терроризм, экстремизм и кибертерроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также другие современные проблемы - найти эффективные ответы для противодействия этим вызовам и угрозам можно только на основе совместных усилий", - подчеркнул Алимов.

Идеи молодого поколения

Алимов счиатет, что глобальные проблемы текущего столетия могут быть преодолены благодаря свежим идеям молодого поколения, которое воспитывалось в атмосфере свободы.

"Наш форум проходит в сложное для мира и международных отношений время. С начала XXI века человечество столкнулось с целым комплексом новых вызовов и угроз, каждая из них испытывает сложившиеся основы мироустройства на прочность, - отметил он, выступая на открытии мероприятия. - Современная молодежь выросла в атмосфере свободного перемещения идей и людей. Она полна желаний внести свой вклад в развитие международного сотрудничества и взаимопонимание, в устойчивое развитие, наконец в сохранение мира на земле без войн и конфликтов".

Алимов напомнил, что 20% населения планеты - молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. "Рожденные на перекрестке двух тысячелетий, юноши и девушки вступают в активную политическую и экономическую, социальную и культурную жизнь своих стран", - подчеркнул он.

В то же время председатель форума отметил, что поколение XXI века "качественно отличается от своих родителей". "Это дети эпохи глобализации и искусственного интеллекта. Они не видели ужасов двух мировых войн и противостояния двух систем. <…> Способны ли молодые люди взять на себя такую ответственность, учитывая динамизм и противоречивость современной ситуации? Ответы на этот и другие острые вопросы и должны дать молодые участники дискуссии", - подытожил Алимов.

Аналитический институт "Тайхэ" был основан в 2013 году, в его деятельности принимают участие ведущие эксперты со всего мира. Форумы под одноименным названием ежегодно проводятся в Китае с 2017 года. На этот раз лозунги мероприятия - "наука и культура", "этика будущего", "общие ценности". Среди гостей - четыре бывших президента и премьер-министра, действующий генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, почти 250 известных в Китае и за его пределами ученых и экспертов, представители более 20 средств массовой информации.