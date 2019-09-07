Меркель назвала обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной подающим надежду сигналом

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении канцлера, которое опубликовал в субботу в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Этот обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком", - отметила Меркель. "Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые теперь наконец могут отправиться домой", - заявила она.

Как считает канцлер, "имеет смысл и впредь всеми силами работать над реализацией минских соглашений". "Правительство ФРГ готово к этому", - заверила Меркель.

В субботу между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.