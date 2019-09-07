Инспекторы МАГАТЭ проверяют заявления Ирана о третьем этапе отклонения от ядерной сделки

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ознакомилось с информацией СМИ о заявлениях Ирана о третьем этапе сокращения его обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе. Инспекторы агентства изучают ситуацию в Иране. Об этом сообщил в субботу официальный представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.

По его словам, МАГАТЭ известно об информации СМИ о научно-исследовательской деятельности и разработке центрифуг в Иране. "Инспекторы агентства находятся в Иране и оповестят штаб-квартиру в Вене о любых соответствующих действиях", - говорится в заявлении представителя МАГАТЭ.

Тем временем на 8 сентября в Тегеране намечена встреча исполняющего обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруцэ с представителями иранских властей. Как подчеркнули в агентстве, этот визит является частью взаимодействия между МАГАТЭ и Ираном, которое связано с проверкой и мониторингом выполнения ядерного соглашения.

Как информировал ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, Тегеран ввел в пятницу в эксплуатацию блок из 20 центрифуг нового поколения IR-6 для обогащения урана и в дальнейшем запустит блок из 30 центрифуг IR-6, а также блок из 20 центрифуг IR-4. По словам чиновника, третий этап по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки имеет особую значимость, поскольку исследовательская деятельность больше не будет ограничена.