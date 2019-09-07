Эксперт: обменом с РФ Зеленский продемонстрировал возможность исправлять ошибки Порошенко

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Состоявшийся между Россией и Украиной обмен удерживаемыми лицами продемонстрировал, что Владимир Зеленский сумел исправить ошибки своего предшественника Петра Порошенко, а также может быть эффективным в вопросах урегулирования отношений между двумя странами. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Кроме огромного гуманитарного аспекта, Зеленский продемонстрировал способность исправлять ошибки Порошенко (от невозможности освободить Кольченка или Клыха (были осуждены в России - прим. ТАСС) до отправленных в плен моряков); эффективность в теме войны и мира - мирного урегулирования с РФ; готовность идти на сложные компромиссы, находясь под серьезным давлением - внутренним и внешним", - отметил эксперт. Он уточнил, что давление на Зеленского, в частности, проявилось в ситуации вокруг включения Украиной в список для обмена жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого Украина подозревала в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Этот факт вызвал негодования у части украинской общественности.

Бортник уверен, что реализация обмена еще больше повысит рейтинги Зеленского.

В целом, отметил он, состоявшийся обмен может быть неким "авансом "для Зеленского со стороны России или даже началом реализации "больших мирных соглашений", добавив, что второе - наиболее вероятно.

В субботу между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".