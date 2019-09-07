Служба безопасности Украины заявила о 227 удерживаемых в Донбассе украинцах

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/.Служба безопасности Украины утверждает, что на территории Донецкой и Луганской народных республик удерживаются 227 граждан Украины.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС) незаконно удерживаются 227 украинцев", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте СБУ.

Ранее на встрече контактной группы 17 июля было согласовано решение обменять 208 удерживаемых Киевом представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 - в ЛНР.

Последний крупный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен, но с тех пор он не проводился.