Нидерланды сожалеют о включении Цемаха в списки на обмен между РФ и Украиной

ГААГА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов сожалеет о включении жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом говорится в записке нидерландского министра иностранных дел Стефа Блока, направленной в субботу парламенту.
"Правительство выражает глубокое сожаление тем, что Цемах был включен в списки, - говорится в документе. - Это означает, что в настоящее время он находится в России".
Как свидетельствует записка, правительство вело консультации с украинской стороной по дипломатическим и политическим каналам и призывало власти Украины отказаться от "включения Цемаха в списки для обмена". Однако украинская сторона смогла лишь отсрочить обмен на некоторое время, что "позволило прокуратуре еще раз допросить Цемаха".
Чуть больше полугода до суда
В июне украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его, предположительно, тайно вывезли из Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения. Представители ДНР в ходе заседания гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске 17 июля назвали похищение жителя республики незаконным и потребовали допустить к нему представителей международных правозащитных организаций.
На этой неделе Совместная следственная группа (ССГ), ведущая уголовное расследование по делу о крушении Boeing, заявила, что Цемах представляет интерес для следствия. Специалисты выразили надежду на то, что он останется на Украине, поскольку в противном случае существуют большие сомнения в возможности его допроса. При этом следователи подчеркнули, что ситуация вокруг Цемаха не препятствует уголовному процессу в отношении четырех подозреваемых, которым были предъявлены обвинения 19 июня по делу о крушении самолета, выполнявшего рейс MH17.
Конституция Украины, как и России, не позволяет выдачу своих граждан третьим странам. Однако в соответствии с соглашением о международном правовом сотрудничестве по MH17, подписанном между Нидерландами и Украиной в 2017 году, украинских граждан могут допрашивать голландские компетентные органы в режиме видеоконференции.
Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
В июне ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе трое россиян: Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.