Нидерланды сожалеют о включении Цемаха в списки на обмен между РФ и Украиной

ГААГА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов сожалеет о включении жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом говорится в записке нидерландского министра иностранных дел Стефа Блока, направленной в субботу парламенту.

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"Правительство выражает глубокое сожаление тем, что Цемах был включен в списки, - говорится в документе. - Это означает, что в настоящее время он находится в России". Как свидетельствует записка, правительство вело консультации с украинской стороной по дипломатическим и политическим каналам и призывало власти Украины отказаться от "включения Цемаха в списки для обмена". Однако украинская сторона смогла лишь отсрочить обмен на некоторое время, что "позволило прокуратуре еще раз допросить Цемаха". Чуть больше полугода до суда В июне украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его, предположительно, тайно вывезли из Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения. Представители ДНР в ходе заседания гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске 17 июля назвали похищение жителя республики незаконным и потребовали допустить к нему представителей международных правозащитных организаций.

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