Освобожденные из РФ украинские моряки награждены орденами и удостоены новых званий

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Украинские моряки, освобожденные в субботу в рамках обмена с РФ, награждены орденами и удостоены новых воинских званий. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

"Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики", - говорится в сообщении.

В настоящее время моряки проходят медицинский осмотр для определения состояния здоровья, после чего будут отпущены домой.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.

В субботу между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Среди освобожденных с российской стороны 24 украинских моряка.