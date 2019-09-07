СМИ: в ходе перестановок в японском кабмине может также смениться министр обороны

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе перестановок в правительстве, которые намечены на 11 сентября, планирует также заменить министра обороны Такэси Иваю. Об этом сообщил в субботу телеканал TV Tokyo.

Отмечается, что в настоящее время этот вопрос находится в стадии проработки. Таким образом, в ходе предстоящих перестановок могут быть заменены глава МИД Таро Коно, министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который также курирует экономические отношения между Токио и Москвой, а также министр юстиции страны Такаси Ямасита. Смена состава правительства обещает быть одной из самых кардинальных с 2012 года, когда Абэ и его Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии вернули власть в стране в свои руки.

В то же время свои портфели почти наверняка сохранят два ключевых члена правительства - глава Минфина и вице-премьер Таро Асо и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, которые неизменно входили в состав кабинета с момента начала второго премьерского срока Абэ в 2012 году.

Кроме того, в рамках перестановок премьер должен сменить генерального секретаря Совета национальной безопасности Сётаро Яти. Новым руководителем ведомства станет Сигэру Китамура, в настоящее время являющийся директором управления разведки и исследований при кабинете министров страны.