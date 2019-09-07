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Премьеры Казахстана и России обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества

Аскар Мамин и Дмитрий Медведев также обсудили инвестиционное и межрегиональное сотрудничество

НУР-СУЛТАН, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин входе рабочей поездки в Москву встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, с которым обсудил усиление торгово-экономического взаимодействия. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана в субботу.

"Главы правительств двух стран обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства и перспективы дальнейшего наращивания торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества",- говорится в сообщении.

Аскар Мамин также провел переговоры с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, председателем правления Внешэкономбанка Игорем Шуваловым, главой ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым и генеральным директором холдинга "Росгеология" Сергеем Горьковым. "Были обсуждены потенциал наращивания инвестиционного сотрудничества, реализации совместных инфраструктурных проектов, развития рынка электронной коммерции и взаимодействия в рамках ЕАЭС", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Аскар Мамин в составе делегации первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева принял участие в торжественной церемонии открытия отреставрированного павильона "Казахстан" на ВДНХ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКазахстанРоссияМамин, Аскар Узакпаевич
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