Министр ВС Франции считает, что контроль над вооружениями затрагивает все страны Европы

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Европейские страны не должны оставаться в стороне от вопросов контроля над вооружениями. Такое мнение высказала в субботу в интервью газете Le Monde министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

"Исторически договоры о контроле над вооружениями, по сути, были заключены между США и СССР, позже - Россией, - отметила глава французского военного ведомства. - Мы, европейцы, не можем оставаться в стороне, наблюдая за их разрушением".

"Находясь в зоне досягаемости для ракет, не чувствуешь себя комфортно. Необходимо воссоздать правила доверия, ведущие к поддержанию контроля над вооружениями в Европе", - подчеркнула Парли. Франция, по ее словам, "стремится создать условия для укрепления безопасности в Европе". "Этого можно добиться с помощью создания общей стратегической культуры, а также расширяя программы сотрудничества между европейскими странами", - считает она.

Ранее в субботу утром Парли провела переговоры в Париже с главой Пентагона Марком Эспером, который впервые посещает Францию с визитом после вступления в свои нынешние обязанности. "Наши отношения в области обороны являются чрезвычайно тесными", - сказала Парли.

В понедельник она отправится в Москву вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом для встречи с российскими коллегами в формате "2+2". Консультации в этом формате пройдут впервые за последние семь лет.

США объявили 2 августа, что выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США 18 августа новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.