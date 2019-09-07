Глава Минобороны США и министр ВС Франции обсудили обеспечение свободы судоходства

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в субботу договорились продолжать совместную работу над обеспечением свободы судоходства в мире, во время встречи они также затронули ситуацию в Персидском заливе. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя американского министерства обороны Джонатана Хоффмана по итогам встречи министров двух стран в Париже.

В переговорах также принимал участие и французский министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. "Эспер и Парли согласились продолжать совместную работу над обеспечением свободы судоходства в оспариваемых водных пространствах и над борьбой с дестабилизирующей деятельностью, которая угрожает основанному на соблюдении норм права международному порядку", - указал представитель военного ведомства США.

Министры "обсудили широкий спектр вопросов обороны, включая угрозу со стороны Китая и России, ситуацию в Персидском заливе и Сирии, сотрудничество вооруженных сил двух стран и продолжающиеся усилия по совместной работе в целях укрепления глобальной безопасности", отметил Хоффман. Глава Пентагона подчеркнул, что США и Франция продолжат сотрудничать в деле борьбы с "террористическими группировками и другими вредоносными угрозами".

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

Госдепартамент США ранее объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.