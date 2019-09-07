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Премьер Хорватии назвал провокацией инцидент с военными на границе с Сербией

Ранее военной делегации из Сербии, следовавшей в Ясеновац, запретили въезд в Хорватию

ЗАГРЕБ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал провокационным инцидент с сербскими военными на пограничном КПП.

По данным национального телевидения HRT, хорватские пограничники утром в субботу на КПП "Баяково" запретили въезд делегации ВС Сербии из 11 человек, следовавшей в Ясеновац, по причине обнаруженной у них военной формы.

"Речь идет о попытке необъявленного и несогласованного приезда в Хорватию для того, чтобы пребывать в районе Ясеноваца в форме ВС Сербии, - подчеркнул Пленкович. - Речь также идет о попытке [приезда], которая, по-видимому, не имела под собой памятного характера, как это должно было бы быть, но с намерением провокации и с целью создания инцидента".

"Подобная практика противоречит международному праву, для нас как для государства это неприемлемо, поэтому мы остро это осуждаем", - отметил глава правительства, добавив, что "было бы нормальным, если бы государственные органы Сербии объявили о желании военнослужащих страны прибыть [в Ясеновац]".

Теги
ХорватияСербияПленкович, Андрей
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