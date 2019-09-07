CBS: комитет Конгресса голосованием определит рамки расследования для импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Юридический комитет контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США на следующей неделе проголосует по резолюции, которая должна определить рамки и параметры расследования относительно того, допустил ли американский президент Дональд Трамп нарушения, из-за которых ему может быть объявлен импичмент. Об этом сообщила в субботу телекомпания CBS со ссылкой на свои источники в законодательном органе.

Они назвали данное голосование "естественным следующим шагом", который играет значимую роль в расследовании, поясняет телекомпания. Текст резолюции будет опубликован в понедельник. Демократы, как отмечает газета Politico, надеются, что голосование, которое может пройти уже в среду, поможет им, в частности, определиться с вопросами вызова и получения показаний свидетелей по делу. В пятницу во время закрытой телефонной конференции, указывает издание, члены Демократической партии отметили, что данный шаг "придаст большую официальность" разбирательству.

Расследование уже начато?

В начале августа председатель комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что "расследование по импичменту" Трампа уже идет, несмотря на то, что голосования по этому вопросу еще не проводилось. Кроме того, в судебных материалах комитет также указывает на проводимое "расследование по импичменту" с целью получить от свидетелей показания по поводу того, пытался ли Трамп воспрепятствовать разбирательству экс-спецпрокурора Роберта Мюллера по приписываемому России вмешательству в выборы 2016 года. При этом, поясняет "Политико", такими утверждениями комитет пытается убедить судей в необходимости предоставить демократам нужные им доказательства.

Сторонники инициирования официального расследования по делу об импичменте Трампа призывают юридический комитет более четко изложить рамки своего разбирательства.

В свою очередь республиканцы заявляют о необходимости проведения соответствующей процедуры голосования, в то время как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не поддерживает процедуру импичмента Трампа, однако выступает за начатые комитетом в американских судах слушания. Все это усложняет позицию Надлера.

Его комитет в данный момент изучает ряд вопросов с целью найти веские основания для импичмента Трампу. Так, кроме возможного препятствования правосудию демократы расследуют предполагаемые попытки президента использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. Они также решили разобраться с тем, что часть выделенных на предвыборную кампанию Трампа средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что республиканец в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд, также известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

На сегодняшний день в Палате представителей шесть комитетов проводят расследования по таким связанным с главой государства вопросам, как его налоговые декларации, финансовая документация в германском банке Deutsche Bank ("Дойче банк"), а также контакты Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп же неоднократно призывал демократов отказаться от такого рода расследований и заниматься проблемами страны - здравоохранением, инфраструктурой и другими.

Детали процедуры импичмента

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако они были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, занимавший пост главы государства в 1969-1974 годах, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний.

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при сегодняшней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при сегодняшнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.