В Абхазии пройдет второй тур выборов президента республики

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Абхазии в воскресенье, 8 сентября, во втором туре будут выбирать главу государства из двух кандидатов - действующего президента республики Рауля Хаджимбы и его оппонента, председателя оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии. Это седьмые выборы за период независимости Абхазии, но впервые они проходят в два тура. В списки избирателей внесена почти половина жителей из 243-тысячного населения республики. В 35 округах на территории Абхазии организованы 152 избирательных участка. Еще два участка расположены в Российской Федерации - в городах Москва и Черкесск, где могут проголосовать граждане Абхазии, оказавшиеся в день голосования за пределами республики. Участок в Стамбуле (Турция), где не состоялось голосование в первом туре, работать в воскресенье также не будет. За выборами вновь будут наблюдать представители из нескольких стран, в том числе из России.

Перед вторым туром По данным ЦИК, на выборах, прошедших 25 августа, при явке в 65% ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать более половины голосов избирателей, необходимых для победы в первом туре. Хаджимба набрал 24,83%, Квициния, - 22,91%, на третьем месте с небольшим отрывом оказался бывший заместитель министра иностранных дел, советник министра обороны Олег Аршба - 22,56%. Остальным кандидатам не удалось набрать 7% голосов избирателей. Проигравшие выборы президента Абхазии кандидаты Алмас Джапуа, Артур Анкваб и снятый за пять дней до выборов с дистанции Астамур Отырба заявили 3 сентября о создании политического альянса. Они сообщили, что не намерены призывать своих сторонников голосовать за того или иного кандидата во втором туре. Аналогично высказался Астамур Тарба, в то же время Астамур Какалия заявил о поддержке Квицинии. Кандидат Леонид Дзапшба заявил, что будет голосовать против всех, Шамиль Адзынба отметил, что никого из своих избирателей не призывает голосовать за того или иного кандидата, и начинает готовиться к следующим президентским выборам. Долго сохранялась интрига по поводу того, кого поддержит штаб Аршбы, занявшего третье и которого активно поддерживает популярный в Абхазии политик, экс-президент Александр Анкваб. На этой неделе руководитель штаба Аршбы Леонид Лакербая заявил, что на следующий день после первого тура Хаджимба предложил Анквабу пост премьер-министра (штаб Хаджимбы эту информацию не комментировал - прим. ТАСС). Анкваб не намеревался поддерживать действующего президента. После очередных консультаций Квицинии и Анкваба стороны заявили о достижении взаимопонимания и о том, что штаб Аршба поддержит Квицинию. Штаб Хаджимбы назвал договоренности Анкваба и Квицинии конъюнктурными. Кандидатуру Квицинии поддержал лидер оппозиции Аслан Бжания, который в тяжелом состоянии был доставлен в московскую клинику имени Буянова. Бжания до 2014 года возглавлял Службу государственной безопасности Абхазии, с 2017-го является депутатом республиканского парламента, его называли одним из основных претендентов на пост президента. Представители оппозиции и члены его семьи заявляли, что Бжания мог быть отравлен, но власти и представители силовых структур республики, ссылаясь на результаты экспертиз, исключали вероятность отравления. Политик проходит курс реабилитации в Германии, 4 сентября впервые появилось его видеообращение, в котором он призывает поддержать на выборах Квицинию. В ходе теледебатов, состоявшихся в пятницу вечером в прямом эфире Абхазского телевидения, оба кандидата заявили, что что выборы при любом итоге должны завершиться в спокойной обстановке, и отметили, что не будут в случае проигрыша выводить сторонников на баррикады. Особенности подсчета Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50% - прим. ТАСС), а победитель определяется простым большинством голосов. В случае, если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.