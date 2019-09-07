{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами талибов после теракта в Кабуле

В результате теракта погибли 12 человек, среди них один американец
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп отменил запланированные на 8 сентября встречи с лидерами талибов и президентом Афганистана Ашрафом Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике после теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в субботу в Twitter.

На эту тему

"Втайне практически ото всех ключевые лидеры талибов и отдельно [от них] президент Афганистана собирались встретиться со мной в [загородной резиденции президента США] Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Они прибыли в Соединенные Штаты сегодня вечером. К сожалению, с целью создания ложных рычагов давления они [талибы] признались в проведении атаки в Кабуле, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров (между сторонами, в которых принимали участие США - прим. ТАСС)", - написал президент.

Теги
АфганистанТрамп, Дональд
Парламент Гватемалы одобрил введение осадного положения после нападения на военных
В поддержку выступили 87 депутатов
Читать полностью