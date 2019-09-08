Эксперт: Китай на данном этапе не может и не планирует угрожать безопасности США

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Китай на текущем этапе не может представлять угрозу безопасности США, а политическая стратегия китайского руководства не нацелена на соперничество с Вашингтоном. Об этом заявил в воскресенье председатель Ассоциации общественной дипломатии Китая У Хайлун.

"Что касается так называемой угрозы безопасности США, у нас пока нет такой возможности. Даже если бы она у Китая была, мы не стали бы спонтанно использовать этот потенциал, чтобы навредить другим. Напротив, это Соединенные Штаты постоянно угрожают безопасности КНР: американские истребители периодически появляются в воздушном пространстве близ китайской границы, корабли ВМС Соединенных Штатов регулярно заплывают в акватории, прилегающие к КНР, часто пересекают воды в районе Тайваньского пролива. Возникает вопрос: кто чьей безопасности в данном случае угрожает?" - отметил он, выступая на Международном цивилизационном форуме "Тайхэ".

По словам эксперта, китайские власти "не настроены на противостояние с Вашингтоном". "Пекин не намеревается бросать вызов США, наша позиция: благосостояние населения Китая должно повышаться, а весь остальной мир - улучшаться", - пояснил У Хайлун.

Он высказал мнение, что противоречивая политика американского президента Дональда Трампа привела не только к "искажению глобальной торговой модели", но и "повернула вспять потоки международного капитала". "И к чему все этой привело? Отрицательное сальдо Соединенных Штатов в торговле с Китаем осталось прежним, а у американской экономики появилось еще больше негативных факторов", - подытожил председатель ассоциации.

Аналитический институт "Тайхэ" был основан в 2013 году, в его деятельности принимают участие ведущие эксперты со всего мира. Форумы под одноименным названием ежегодно проводятся в Китае с 2017 года. На этот раз мероприятие проходит под девизом "Наука и культура, этика будущего, общие ценности". Среди гостей - действующий генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, почти 250 известных в Китае и за его пределами ученых и экспертов, представители более 20 средств массовой информации.