В Абхазии началось голосование во втором туре президентских выборов

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Голосование во втором туре выборов президента началось в Абхазии, сообщили журналистам в воскресенье в Центральной избирательной комиссии республики.

"По всей Абхазии в 08:00 мск началось голосование на выборах президента страны", - сказал представитель ЦИК.

Голосование проводится на 154 участках, в том числе двух в России - в Москве и Черкесске.

Во второй тур выборов из девяти кандидатов вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния, которые на выборах 25 августа набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.

По данным ЦИК, на всех избирательных участках присутствуют наблюдатели кандидатов в президенты, их доверенные лица. Также в Абхазию прибыли наблюдатели от Государственной думы, Совета Федерации ФС РФ, представители Южной Осетии, Луганской и Донецкой народных республик, которые могут посетить любой избирательный участок. Независимое наблюдение за ходом голосования осуществляет местная общественная организация "Народный контроль".

В обеспечении общественного порядка в день выборов задействовано 700 сотрудников милиции.

О выборах

Выборы президента Абхазии проводятся в седьмой раз c 1994 года. В перовом туре на высший пост в государстве претендовали девять кандидатов: действующий глава республики Рауль Хаджимба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Согласно законодательству

Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50% - прим. ТАСС), а победитель определяется простым большинством голосов.

В случае, если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.