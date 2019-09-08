Нарушений на выборах президента Абхазии пока не зафиксировано

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Нарушений во втором туре выборов президента Абхазии, который проходит в воскресенье, пока не зафиксировано. Об этом на брифинге сообщил председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

"Нарушений, слава богу, пока никаких не зафиксировано. Надеюсь что так и пройдет голосование", - сказал Гогия. Он отметил, что все 152 участка и два участка в России (Москве и Черкесске) открылись в запланированное время - в 08:00 мск. Голосование продлится до 20:00.

Во второй тур выборов из девяти кандидатов вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния, которые на выборах 25 августа набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.

Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50% - прим. ТАСС), а победитель определяется простым большинством голосов.

Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то, независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.