Хаджимба первым из кандидатов проголосовал на выборах президента Абхазии

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба первым из кандидатов проголосовал в воскресенье на избирательном участке №2 в Сухуме по месту прописки.

В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в которых участвуют Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравшие на выборах 25 августа наибольшее количество голосов среди девяти кандидатов.

"Настроение у меня хорошее. Я голосую за будущее. Я не бог и не могу прогнозировать итоги выборов, но, надеюсь, люди сделают правильный выбор ", - сказал Хаджимба журналистам после голосования.

Для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 25%. Для победы во втором туре необходимо набрать простое большинство.