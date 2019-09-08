В Белоруссии началось выдвижение кандидатов в депутаты

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) началось в воскресенье в Белоруссии. Это следует из графика избирательной кампании, размещенного на сайте Центризбиркома.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики (верхняя палата парламента) - на 7 ноября.

С сегодняшнего дня представители инициативных групп имеют право начать сбор подписей в поддержку своих претендентов на место в парламенте. Процесс выдвижения продлится месяц. Стать кандидатом можно тремя способами: на съезде от политической партии или трудового коллектива численностью более 300 человек, либо путем сбора подписей - тогда нужно заручиться поддержкой тысячи граждан. Регистрация кандидатов пройдет с 8 по 17 октября.

Кроме того, с 9 сентября по 8 октября пройдет выдвижение кандидатов в члены Совета Республики. Выдвигать будут Советы депутатов и исполнительные комитеты на местах.

Всего в Белоруссии сформировано 110 окружных избирательных комиссий: больше всего окружных комиссий - в Минске, а меньше всего - в Гродненской и Могилевской областях. Представители белорусской оппозиции заняли менее 3% мест в окружных избирательных комиссиях. К работе уже приступили наблюдатели миссии СНГ, всего на парламентских выборах будет работать из 400 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей этой миссии. Страну также посетила техническая миссия БДИПЧ ОБСЕ. Глава ЦИК Белоруссии отмечала, что Минск направил приглашения для мониторинга парламентских выборов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Исполком СНГ и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Палата представителей состоит из 110 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. Кандидатом в депутаты может быть гражданин Белоруссии, достигший 21 года. Совет Республики является палатой территориального представительства. Он состоит из 64 человек. Восемь из них назначаются президентом страны, остальных выбирают тайным голосованием местные Советы депутатов базового уровня - по восемь сенаторов от каждой области и города Минска.