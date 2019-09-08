Президент Афганистана назвал насилие "Талибан" главным препятствием на пути к миру

ТАСС, 8 сентября. Восстановление мира и стабильности в Афганистане станет возможным только после прекращения насилия и террора со стороны движения Талибан" (запрещено РФ). Об этом говорится в распространенном в воскресенье специальном заявлении канцелярии афганского президента Ашрафа Гани.

"Мы [официальные афганские власти] всегда подчеркивали, что действительный мир станет возможным в стране, когда сторонники "Талибан" прекратят убивать афганцев, примут условия и пойдут на прекращение огня и будут готовы вести прямые переговоры с правительством Афганистана", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что афганские власти считают "насилие со стороны "Талибан" главным препятствием на пути к миру".

Афганский президент указал, что власти страны "приветствуют усилия своих союзников по восстановлению стабильности и готовы работать вместе с США и другими государствами для достижения постоянного мира в Афганистане".

Заявление официального Кабула последовало спустя несколько часов после объявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об отмене запланированных на 8 сентября встреч с лидерами радикального движения "Талибан" и президентом Афганистана. Трамп также заявил об отказе от участия в переговорах по мирному урегулированию в Афганистане после теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек.

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.