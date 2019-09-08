ЦИК Абхазии: голосование на выборах президента страны на участках в РФ проходит спокойно

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Голосование на избирательных участках по выборам президента Абхазии в Москве и Черкесске проходит в спокойной обстановке, сообщил в воскресенье министр иностранных дел республики Даур Кове на брифинге в международном пресс-центре ЦИК.

"Так же, как и в Абхазии, избирательные участки в Москве и Черкесске открылись вовремя в 08:00 и будут работать до 20:00 мск. Голосование идет спокойно, люди приходят на избирательные участки, о нарушениях никто не заявлял", - сказал Кове.

В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в которых участвуют действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравшие на выборах 25 августа наибольшее количество голосов среди девяти кандидатов. В Абхазии в 35 округах образовано 152 участка, два участка открыты в Москве и Черкесске.