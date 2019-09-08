Власти Австралии выплатят пострадавшим при терактах на Шри-Ланке около $51 тыс.

СИДНЕЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Австралии выплатит компенсацию гражданам страны, пострадавшим или потерявшим родственников в результате терактов на Шри-Ланке 21 апреля. Об этом в воскресенье сообщил портал 9News со ссылкой на заявление главы австралийского МВД Питера Даттона.

По словам министра, австралийская схема выплаты компенсаций жертвам терактов обеспечивает финансовую поддержку всем гражданам страны, так или иначе пострадавшим в результате террористических актов за рубежом. "Признание этих нападений (взрывов на Шри-Ланке - прим. ТАСС) терактами означает, что жители Австралии, которые пострадали сами или потеряли члена семьи в результате нападений, могут обратиться за единовременной выплатой в размере 75 000 австралийских долларов ($51,2 тыс.) в качестве финансовой помощи", - сказал глава ведомства.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в общей сложности прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. На следующий день власти страны ввели на месяц режим чрезвычайного положения, который продлевался 22 мая, 22 июня и 22 июля.