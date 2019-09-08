Глава МИД Франции заявил, что Европе и России нужно перейти к "элементам доверия"

По словам министра, европейско-российские отношения "никогда не были на таком низком уровне с момента окончания холодной войны". Он заметил, что между Европой и РФ "существуют глубокие разногласия по ряду вопросов". "Но статус-кво недоверия не отвечает чьим-либо интересам, - продолжил он. - Инициативы Франции направлены на переход от абсолютного недоверия к элементам доверия".

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Франция считает необходимым переход от статус-кво недоверия к элементам доверия между Европой и Россией. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1 .

"Россия - это европейская страна по своей географии и истории", - подчеркнул министр, добавив, что "статус-кво будет подталкивать Россию на восток".

Ле Дриан также заявил, что видит возможность "оживить нормандский формат по Украине". "Я вижу приоткрытую дверь", - сказал он, сославшись на демилитаризацию, начатую, по его словам, на востоке Украины Киевом. "Хорошей новостью стал обмен между Россией и Украиной", - добавил глава французской дипломатии, призвав Москву и Киев к дальнейшим шагам навстречу друг другу для выполнения договоренностей в рамках минского процесса.

Россия и Украина в субботу обменялись группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Потенциал для развития отношений Москвы и Парижа

При этом Франция и Россия имеют потенциал для развития отношений в сферах безопасности, экономики и в космической отрасли, заявил Ле Дриан.

"Надо рассмотреть проблемы, которые приведут к результатам, - отметил он. - Это может быть борьба с терроризмом, космос, экономика, развитие гражданского общества".

Министр напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед французскими послами, высказался за "развитие диалога с Россией". Вместе с тем, по словам Ле Дриан, он "не планирует обсуждать в Москве вопрос о снятии санкций, введенных после присоединения Крыма и конфликта в Донбассе".

