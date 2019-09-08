В Сеуле считают, что население КНДР теряет терпение и требует прекратить денуклеаризацию

ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Население КНДР начинает терять терпение на фоне отсутствия решительных действий со стороны Вашингтона по продвижению диалога с Пхеньяном, а среди простых жителей все чаще звучат призывы прекратить процесс ядерного разоружения. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин.

"Если Соединенные Штаты подготовят проект, устраивающий КНДР, Пхеньян готов к ядерному разоружению. Однако, в последнее время Север все чаще начинает терять терпение: среди общественности республики усиливается тенденция неприятия денуклеаризации, - отметил эксперт, находящийся в Китае для участия в Международном цивилизационном форуме "Тайхэ". - Впрочем, если будут удовлетворены необходимые условия, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын обеспечит преемственность процесса ядерного разоружения".

По его словам, США должны проявить инициативу и в ближайшее время предпринять меры, которые продемонстрируют намерения американской стороны обеспечить безопасность руководства и населения КНДР. "Речь идет о двух составляющих, о политических и военных гарантиях. В первом случае Вашингтон полностью отказывается от враждебного настроя по отношению к Пхеньяну, создает прямой канал для коммуникаций и восстанавливает межгосударственные связи, чего не так просто добиться. Во втором - предполагается заключение оборонного соглашения, вплоть до договора о межармейском сотрудничестве", - пояснил Мун Чжон Ин.

Он добавил, что в перспективе Пхеньян может потребовать сокращения или окончательного вывода американских войск с Корейского полуострова, а также расторжения альянса между США и Республикой Корея. "Белый дом вряд ли с легкостью согласится на такие условия", - признал советник президента.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча на высшем уровне между КНДР и Соединенными Штатами прошла в Ханое 27 и 28 февраля. Президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать соглашение. 30 июня между ними прошла третья встреча, для которой была выбрана деревня Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.