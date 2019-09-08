Politico: в Конгрессе США обвинили ВМС в сокрытии информации по НЛО

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Член комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Марк Уокер (республиканец от штата Северная Каролина) обвинил ВМС страны в сокрытии информации о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщила газета Politico .

Старший республиканец подкомитета по разведке и борьбе с терроризмом Уокер еще в июле написал письмо министру ВМС Ричарду Спенсеру, в котором интересовался, какие попытки предпринимает командование ВМС, чтобы расследовать контакты с НЛО, и разработали ли какие-либо иностранные или коммерческие предприятия новые технологии, объясняющие такого рода случаи. Законодатель также потребовал предоставить "вещественные доказательства" контактов. Заместитель министра Томас Модли в письме от 31 июля ответил конгрессмену, что ВМС "очень серьезно относятся к этим сообщениям и продолжают фиксировать случаи наблюдения НЛО и тщательно их расследовать".

Тем не менее Уокер сообщил газете, что разочарован явным нежеланием ВМС делиться данными о летательных аппаратах, которые могут представлять опасность для ВС США. "Хотя меня обнадеживают слова замминистра ВМС, который подтвердил, что контакты с НЛО тщательно расследуются, я разочарован отсутствием ответов на конкретные вопросы об угрозе, которую может представлять превосходящий [в техническом плане] летательный аппарат в воздушном пространстве США", - сказал конгрессмен.

Официальный представитель ВМС Джо Градишер сообщил изданию, что его командование не "получало дополнительных запросов, касающихся предоставления новой информации по этому вопросу", но оно готово отвечать на любые запросы Конгресса.

"Если ВМС полагают, что Китай или Россия обладают передовыми аэрокосмическими технологиями, которые представляют уязвимость в плане национальной безопасности, американский народ имеет право знать, что его правительство делает в этой связи", - подчеркнул Уокер.

Спецбрифинги для законодателей

В конце июня Politico сообщила, что Пентагон провел для нескольких американских сенаторов засекреченный брифинг о контактах ВМС с НЛО. Они были проведены через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он также был проинформирован о подобных контактах. "У меня была одна очень короткая встреча по этому вопросу, - рассказал он в интервью телеканалу ABC - Но люди говорят, что видят НЛО. Верю ли я в это? Не особо".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ВМС США разработали новый порядок сбора и анализа информации о случаях, когда американские военнослужащие наблюдали неопознанные летающие объекты. Выработанные правила, которые касаются прежде всего пилотов американских ВМС, разглашаться не будут. В штабе ВМС это решение обосновали стремлением прежде всего сохранить в тайне сведения о тех или иных военных операциях США, в ходе которых могут происходить контакты с предполагаемыми НЛО.

Засекреченная программа

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На первых порах за программу отвечало Разведывательное управление Министерства обороны США.

Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. По его словам, основанием для такого шага было недостаточно серьезное отношение к его работе со стороны руководства Пентагона.

После того, как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.