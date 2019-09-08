Мирная жительница погибла в ДНР после детонации украинского снаряда

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Две мирные жительницы в селе Спартак к северу от Донецка пострадали от детонации неразорвавшегося ранее украинского снаряда, одна из них погибла. Об этом сообщили в воскресенье в управлении Народной милиции Донецкой народной республики.

"Сегодня утром во время проведения хозяйственных работ на приусадебном участке двумя мирными жительницами поселка Спартак, проживающими по улице Центральная, произошла детонация неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося после обстрела <...>. Одна из женщин 1961 года рождения от множественных осколочных ранений скончалась на месте, а вторая - 1962 года рождения - доставлена в больницу с ранением нижних конечностей", - цитирует представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

В ДНР призвали международных наблюдателей отреагировать на данное происшествие. Как подчеркнули в республике, ежедневные обстрелы со стороны украинских силовиков территории ДНР саботируют мирный процесс, значительно затрудняют работу подразделений МЧС и препятствуют восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, особую опасность для мирных граждан представляют неразорвавшиеся снаряды украинских силовиков в жилых районах.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки, обстреляв город Первомайск.