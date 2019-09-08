Новым министром труда Великобритании назначили Териз Коффи

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Британский парламентарий Териз Коффи была назначена в воскресенье утром на должность министра по вопросам труда и пенсий, по делам женщин и вопросам равноправия. Назначение, о котором сообщила премьерская канцелярия на Даунинг-стрит, 10, последовало после того, как занимавшая этот пост Эмбер Радд в субботу вечером объявила о своей отставке и выходе из рядов Консервативной партии Великобритании.

"Териз Коффи сменит Эмбрер Радд на посту главы министерства по вопросам труда и пенсий", - заявил представитель премьерской канцелярии, слова которого приводит вещательная корпорация Би-би-си. Комментируя отставку Радд, он также добавил, что все министры, вошедшие в сформированный в конце июля кабинет главы правительства Бориса Джонсона, включая Радд, "заявляли о своей готовности поддержать выход страны из ЕС 31 октября, что бы ни случилось".

Радд объяснила свое решение покинуть кабинет Джонсона несогласием с политикой правительства по Brexit, а также исключением своих однопартийцев, выступивших против Джонсона, из состава Консервативной партии.

"Я знала и допускала, что у премьер-министра должен быть вариант с выходом из ЕС без сделки, но я надеялась, что основной целью правительства было заключить эту сделку. В настоящий момент ведется много работы по подготовке к выходу без сделки и недостаточно для ее заключения", - заявила Радд.

Коффи ранее занимала должности парламентского заместителя министра и госминистра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании.