Глава МИД Франции: Париж видит возможности для диалога по иранской ядерной проблеме

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Пути для диалога по иранской ядерной проблеме остаются открытыми. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1.

"Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на полях саммита G7 (Группы семи) в Биаррице привела к деэскалации, снижению напряженности", - считает он.

"Сейчас главный вопрос - это возвращения Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), - подчеркнул министр. - Необходимо избежать дестабилизации".

Глава МИД также напомнил, что Вашингтон "первым вышел из венских договоренностей 2015 года" и ввел санкции, ограничивающие возможности торговли с Тегераном. "К сожалению, Иран выбрал плохой ответ на плохое решение [США]", - заметил он. В то же время министр подчеркнул, что "пути для диалога по-прежнему открыты".