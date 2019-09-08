СМИ: первое патрулирование Турции и США планируемой зоны безопасности в Сирии завершилось

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Первое совместное наземное патрулирование Турции и США планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершено. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NTV.

По его данным, оно началось приблизительно в 10:24 по местному времени (совпадает с московским) и продлилось 2 часа 20 минут.

Как ранее сообщило Министерство национальной обороны Турции, в операции приняли участие беспилотные летательные аппараты и бронетехника ВС республики.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС Турции.