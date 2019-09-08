И.о. главы МАГАТЭ заявил о приверженности организации продолжению сотрудничества с Ираном

ТЕГЕРАН, 8 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) стремится к продолжению сотрудничества с Тегераном и готово профессионально исполнять свои обязанности. Об этом в воскресенье заявил исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнел Феруцэ после встречи с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи в Тегеране.

"МАГАТЭ очень бы хотело продолжить сотрудничество с Ираном и готово профессионально и беспристрастно исполнять свои обязанности", - цитирует слова Феруцэ телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что "внешнее давление не влияет на деятельность организации".

Президент Ирана Хасан Роухани в среду сообщил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений на атомные исследования.

8 мая 2019 года Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим ее участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Новый 60-дневный срок истек 5 сентября.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.