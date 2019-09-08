Глава МИД Ирана подтвердил продолжение сотрудничества с МАГАТЭ

ТЕГЕРАН, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). С такими словами он выступил в воскресенье в ходе переговоров с исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнелом Феруцэ в иранской столице.

"Глава МИД Ирана указал на продолжение сотрудничества с МАГАТЭ на текущем этапе и подтвердил необходимость придерживаться профессионального подхода, а также сохранять конфиденциальность и беспристрастность", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. По ее данным, во время переговоров Зариф "детально описал действия Ирана по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки".

"Феруцэ в ходе встречи указал на стремление МАГАТЭ создать атмосферу доверия, а также подтвердил приверженность организации профессиональному и беспристрастному подходу", - отмечает пресс-служба.

6 сентября Тегеран приступил к третьему этапу сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки, в ходе которого страна отказалась от соблюдения ограничений на атомные исследования. По заявлению иранской стороны, действия продиктованы тем, что европейские участники соглашения не в полной мере выполняют свои обещания.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим ее участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Третий 60-дневный срок истек 5 сентября.