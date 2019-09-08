{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нетаньяху планирует на следующей неделе обсудить с Путиным координацию между военными

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Израиля в Россию может состояться в "достаточно близкой перспективе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что может в течение предстоящей недели посетить Россию, где хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление премьер сделал в ходе еженедельного заседания правительства еврейского государства.

"В течение недели я могу направиться в Россию для обсуждения с президентом Путиным продолжения координации между военными", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

5 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит Нетаньяху в Россию может состояться в "достаточно близкой перспективе". Он добавил, что израильский премьер приедет, "скорее всего, в Сочи".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
Brexit
Ключевые британские министры уверены в том, что сделка с Брюсселем по Brexit достижима
Глава Минфина Великобритании Саджид Джавид заявил, что премьер Борис Джонсон отправится на саммит ЕС, "чтобы заключить сделку, и ни в коем случае не будет просить об отсрочке Brexit"
Читать полностью