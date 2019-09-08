Премьер Греции намерен встретиться с Эрдоганом в кулуарах Генассамблеи ООН

АФИНЫ, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о намерении встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в сентябре в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Это заявление греческий премьер сделал в воскресенье на пресс-конференции, проходящей на 84-й международной ярмарке в Салониках. Его выступление транслируется греческим государственным телеканалом ERT-3.

Мицотакис сказал, что собирается "встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН". По его словам, это будет его первая встреча в должности премьер-министра, хотя он раньше встречался с Эрдоганом в качестве лидера главной оппозиционной партии. "Если Эрдоган хочет провести существенную перезагрузку греко-турецких отношений, то он должен это доказать на практике", - добавил глава правительства. "Я намерен обсудить [двусторонние отношения], потому что только так можно найти взаимоприемлемые решения. Мы приступаем к переговорам с аргументами, предоставляемыми нам международным правом, которое на нашей стороне", - сказал Мицотакис.

Что касается действий Турции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, греческий премьер сказал, что "поднимал данный вопрос на всех своих международных встречах, и это европейская тема". "Иммиграция также является европейской проблемой", - подчеркнул Мицотакис, добавив Турция получила от ЕС около €6 млрд на содержание беженцев и мигрантов на своей территории.

Проблемы в греко-турецких отношениях

Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак).

Анкара предупреждала Афины, что расширение Грецией своих территориальных вод с 6 до 12 морских миль стало бы "причиной для войны". При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты. Каждый год со стороны Турции происходят сотни нарушений греческого воздушного пространства.

С турецкого побережья по морю, а также через сухопутную турецко-греческую границу проникают сотни мигрантов и беженцев, которые обостряют миграционную проблему в Греции. На многих греческих островах временные лагеря для беженцев переполнены, а возврат лиц, которым было отказано в убежище, в Турцию практически не происходит.

В последнее время Турция проводит незаконное бурение в ИЭЗ Кипра, которое осудили и Кипр, и Греция. Однако Анкара заявила, что продолжит свою деятельность. В заявлении Совета ЕС, распространенном 15 июля в Брюсселе по итогам заседания глав МИД 28 стран сообщества, говорилось, что Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в ИЭЗ Кипра.