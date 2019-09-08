Ключевые британские министры уверены в том, что сделка с Брюсселем по Brexit достижима

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Ключевые члены кабинета министров Великобритании уверены том, что Лондону удастся достичь сделки с Брюсселем об условиях осуществления Brexit. Об этом в воскресенье заявили глава Минфина страны Саджид Джавид и руководитель Форин оффиса Доминик Рааб.

В интервью воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" Джавид сказал, что "абсолютно убежден в том, что если переговоры с ЕС и подготовка к возможности Brexit без сделки будут продолжаться, соглашение все еще может быть достигнуто".

По его словам, глава британского правительства Борис Джонсон отправится на саммит ЕС, который пройдет в Брюсселе 17-18 октября, "чтобы заключить сделку, и ни в коем случае не будет просить об отсрочке Brexit".

"Было проведено уже множество встреч [между членами британского правительства и представителями ЕС], и на следующей неделе в Брюсселе состоятся новые. Достигнут прогресс, однако дальнейшему продвижению вперед мешают события, произошедшие в парламенте на этой неделе, - заявил Джавид. - У правительства есть много новых идей, однако любой, кто знает, как устроен процесс переговоров, должен понимать, что мы не можем обсуждать их публично. Однако я могу заверить вас в том, что правительство и лично премьер-министр [Джонсон] прикладывают все усилия для того, чтобы заключить сделку [с ЕС]".

По словам выступившего в эфире телеканала Sky News Рааба, несмотря на раскол в правящей партии тори и серию поражений, которые британское правительство на этой неделе потерпело в парламенте, Джонсон намерен сделать все возможное для того, чтобы обеспечить выход королевства из состава ЕС не позднее 31 октября.

"Мы продолжаем переговоры с ЕС с целью достичь сделки до 31 октября, однако после истечения этого срока мы должны покинуть Евросоюз, чтобы окончательно не увязнуть в трясине", - сказал глава МИД.

И Рааб, и Джавид подчеркнули, что правительство намерено подчиниться принятому парламентом закону, который обязывает кабмин отложить Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута до 19 октября. При этом глава МИД добавил что кабмин "очень тщательно изучит вопрос о том, что именно этот закон в юридическом смысле будет требовать от правительства, и чего не будет".

Судьба Brexit

В среду правительство Джонсона потерпело крупное поражение в парламенте. Оппозиции удалось провести через Палату общин законопроект, который должен обязать правительство отсрочить Brexit на три месяца, если до 19 октября Лондон не достигнет сделки с Брюсселем. Билль был быстро утвержден Палатой лордов и вступит в силу после того, как его подпишет королева Елизавета II, что может произойти уже в понедельник. В тот же день Джонсон намерен повторно поставить перед парламентом вопрос о проведении досрочных выборов в Палату общин.

Правящая Консервативная партия приняла решение исключить из своих рядов 21 депутата, выступившего на стороне оппозиции и поддержавшего закон. Данное решение стало одной из причин отставки министра по делам труда и пенсий в правительстве Джонсона Эмбер Радд, объявившем о своем решении и несогласии с курсом Джонсона в субботу. В воскресном интервью Марру Радд заявила, что достижение сделки с ЕС маловероятно и в настоящий момент правительство тратит 80-90% своих сил не на переговоры с Брюсселем, а на подготовку к Brexit без сделки.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit, и что страна покинет ЕС без сделки с Брюсселем, если тот не согласится с требованиями Лондона.