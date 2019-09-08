В ЛНР сообщили о переброске ВС Украины бронетехники к линии разграничения

ЛУГАНСК, 8 сентября. Украинские силовики разместили бронетехнику в селах Выскрива Попаснянского района, Макарово Станично-Луганского района, а также в поселке городского типа Троицкое возле линии разграничения. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

"Нашей разведкой отмечено размещение восьми БМП (боевых машин пехоты), одного БТР (бронетранспортера) и трех БРДМ-2 (бронированных разведывательно-дозорных машин) в районе населенного пункта Выскрива", - цитирует его агентство "Луганскинформцентр".

"Также наличие боевых бронированных машин отмечается в населенных пунктах Троицкое и Макарово", - добавил Осадчий.

Кроме того, Осадчий сообщил, что в районе населенного пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа Skywalker, который вел разведку с воздуха.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки, обстреляв город Первомайск.