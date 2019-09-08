Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся, явка на 15:00 часов составила 38,41%. Об этом на брифинге сообщил глава ЦИК республики Тамаз Гогия.

"Порог явки пройден, общее количество проголосовавших - 38,41%", - сказал Гогия. По данным на 15:00, проголосовали 48614 человек из внесенных в списки для голосования 126950 человек. В первом туре явка на это время составила. 39,14%.

Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50%), а победитель определяется простым большинством голосов.

Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то, независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.

Только одна устная жалоба поступила в ЦИК Абхазии в день проведения второго тура выборов президента.

"Поступила всего одна жалоба с избирательного участка в Черкесске (Карачаево-Черкесия) в устной форме и лично. Речь шла о возможности наблюдателю от кандидата в президенты вести наблюдение вплотную к рабочему месту членов комиссии, чтобы видеть паспорт, по которому голосует избиратель. Поскольку в комиссии в Черкесске в основном представители Северного Кавказа, а в РФ законодательство немного отличается, мы пояснили, что по абхазскому законодательству абсолютная доступность визуальности разрешена, если это не препятствует нормальной работе. Вопрос снят, других жалоб не поступало", - сказал председатель ЦИК.

Во второй тур выборов из девяти кандидатов вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния. В первом туре, состоявшемся 25 августа, они набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей.

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