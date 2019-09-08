Spiegel: полиция Германии и GIZ приостановили работу в Афганистане после теракта

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция ФРГ и Германское общество международного сотрудничества (GIZ) приостановили работу в Афганистане после разрушительного теракта в Кабуле. Об этом сообщило в воскресенье издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники.

По его данным, полиция и GIZ перевели большую часть своих сотрудников за пределы Афганистана или на базу в городе Мазари-Шариф на севере страны, где, по оценке германской стороны, более безопасно. В Кабуле остались лишь несколько человек, которые размещены на военной базе в аэропорту столицы. Реализация немецких проектов приостановлена.

В районе, где произошел теракт, на востоке Кабула, расположены офисы полиции ФРГ и GIZ. Они не получили повреждений, но больше не считаются безопасными. Немецкие сотрудники своевременно смогли укрыться и во время атаки не пострадали, однако сгорело несколько джипов, принадлежащих им.

"В настоящее время происходит оценка ситуации и возможностей продолжения успешного сотрудничества с афганскими органами безопасности", - отметили в МВД ФРГ. Федеральная полиция с 2002 года занимается подготовкой и обучением афганских правоохранительных органов.

Во вторник вечером в Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого произошло возгорание стоящей рядом цистерны с горючим. Многие дома оказались повреждены. Как пишет Spiegel Online, в результате случившегося погибли не менее 30 человек.