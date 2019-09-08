СМИ: полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов, собравшихся в воскресенье вечером на несанкционированную акцию протеста в оживленном торговом районе Козуэй-бэй. Об этом сообщает местное телевидение.

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Манифестанты попытались спровоцировать беспорядки, поджоги и акты вандализма. По соображениям безопасности оператор местного метро закрыл две станции в центре города - Central и Wan Chai.

Ранее днем сотни антиправительственных демонстрантов с американскими флагами в руках собрались перед зданием генконсульства США в центре города. Участники акции передали дипломатам США петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять специальный законодательный акт с целью оказания санкционного давления на правительства КНР и Гонконга с тем, чтобы обеспечить соблюдение демократических прав и свобод в этой автономной территории.